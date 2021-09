Si tratta di un esemplare di pesce porco

Un raro pesce è stato ritrovato alla Darsena Medicea di Portoferraio, all’isola d’Elba, in Toscana.

L’animale, privo di vita, è un esemplare di ‘pesce porco’, uno squaletto lungo poco più di un metro e il ritrovamento è stato documentato sulla pagina Facebook dell’Isola d’Elba App.

Il pesce, rinvenuto il 19 agosto scorso, è stato consegnato dagli addetti alla marina alla Capitaneria di porto per le procedure di studio e smaltimento.

Il pesce porco (Oxynotus Centrina), appartenente all’ordine degli squaliformi, è chiamato in questo modo perché al momento dell’uscita dall’acqua emette un suono simile al grugnito di un maiale.

Questo pesce può raggiungereuna lunghezza massima di circa 150 centimetri in età adulta e vive fra i 100 e i 700 metri in profondità: ha un corpo alto per via della pinna dorsale allungata e la pelle caratterizzata da puntini chiari.

Il pesce porco vive per lo più nell’Oceano Atlantico Orientale e nel Mar Nero, ma sono stati fatti anche degli avvistamenti nel Mediterraneo, nel Golfo di Biscaglia, nella Cornovaglia del Nord e nel Senegal.

Questo pesce è stato classificato ‘vulnerabile’ dalla Iucn Red List of Threatened Species.