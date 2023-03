Bimba di 6 anni ha l’influenza e muore per le complicazioni

27/03/2023

Sabato scorso, 18 marzo, all’ospedale Niguarda di Milano è morta una bambina di sei anni, Maria Isabela Lisaru, originaria di Piacenza, figlia di genitori romeni, a causa di una miocardite acuta, probabilmente dovuta alle complicazioni di un’influenza.

Lo ha reso noto l’Azienda USL della città emiliana, che ha chiarito che la bambina, nel tardo pomeriggio di venerdì scorso, è stata portata in Pronto soccorso pediatrico a Piacenza, accompagnata dai suoi familiari. Secondo quanto emerso, la piccola presentava sintomi influenzali da alcuni giorni e dopo una serie di accertamenti diagnostici è emerso un quadro molto grave di miocardite acuta.

La ricostruzione

In base a quanto è stato riferito dall’AUSL di Piacenza, le condizioni della bambina sono apparse molto critiche, con una funzionalità cardiaca severamente compromessa; i sanitari hanno, quindi, organizzato un trasporto d’urgenza verso l’ospedale Niguarda di Milano, per sottoporre la bambina a ECMO, l’unica tecnica possibile per supportare in casi come questo le funzioni vitali mediante circolazione extracorporea.

Durante gli accertamenti compiuti a Piacenza, un tampone avrebbe evidenziato la presenza di un virus influenzale di tipo B. Come confermato dall’AUSL, nei casi più gravi, alcune infezioni virali, raramente, possono causare infiammazioni rapide e fatali del tessuto muscolare del cuore, anche in bambini precedentemente sani. Sabato è arrivata la conferma del decesso e l’AUSL di Piacenza, insieme ai suoi professionisti, si sono detti “vicini ai familiari”, facendo loro “le più sentite condoglianze”.

Lo sgomento e il dolore di tutta la comunità piacentina è stato espresso dalla sindaca Katia Tarasconi: “Come sindaca e soprattutto come madre, abbraccio mamma e papà con tutto l’amore che ho”.

Cos’è la miocardite acuta?

La miocardite acuta è un’infiammazione improvvisa del muscolo cardiaco, che può causare sintomi come dolore al petto, difficoltà respiratorie, palpitazioni e affaticamento. È generalmente causata da un’infezione virale o batterica che si diffonde al cuore, ma può anche essere causata da una reazione immunitaria o da un’infiammazione di origine sconosciuta. La miocardite acuta può essere grave e portare a complicazioni come aritmie cardiache, insufficienza cardiaca e morte improvvisa. Il trattamento dipende dalla gravità della condizione e può includere farmaci, terapia immunosoppressiva o, in casi gravi, il trapianto di cuore.