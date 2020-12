È successo nel Piacentino

A Ferrai di Vernasca, in provincia di Piacenza, una donna di 55 anni è morta e la sorella di 52 è in gravissime condizioni dopo che un’auto le ha travolte mentre stavano passeggiando insieme al cane a pochi metri da casa.

Il conducente dell’auto, una BMW, non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito, poi trovato dai Carabinieri in casa sua. Si tratta di un operaio italiano, 35 anni, residente nella zona.

L’incidente si è verificato alle 18 di ieri, sabato 19 dicembre, lungo la Strada Provinciale 12. Al momento del dramma c’era la nebbia e la BMW si è prima schiantata contro un cassonetto e poi ha travolto le due sorelle. La più grande, Ester Crovetti, è deceduta sul colpo, la sorella è stata portata in condizioni gravissime all’ospedale Maggiore di Parma.

Per i carabinieri è stato facile rintracciare il pirata della strada perché aveva perso la targa dell’auto sul luogo dell’incidente: è in stato di fermo dopo l’interrogatorio in caserma.

L’uomo, che ha rivelato di essersi addormentato alla guida, è risultato positivo all’alcol: aveva un tasso alcolico di 1,6 grammi/litro, mentre il limite è 0,5. È stato portato in carcere.