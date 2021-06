Picchia la compagna incinta e viene ucciso da un gruppo di giovani

Walter Giannò di

18/06/2021

Nello Utah, negli Stati Uniti d’America, la polizia ha rinvenuto il corpo di Fred Valdamar Ortiz in un vicolo della città di Magna. È stato ricostruito che l’uomo è stato linciato, fino alla morte, dopo avere picchiato la sua compagna incinta. Stando alle indagini preliminari della polizia, un gruppo di giovani ha inseguito, investito e picchiato il 41enne ispanico come punizione per avere aggredito la donna e per averle fatto un occhio nero giorni prima. La donna è un’allevatrice di cani. Il gruppo si era recato a casa sua per vedere un cucciolo e quando Ortiz è arrivato sulla scena, a bordo di uno skateboard, è stato inseguito. Secondo la stampa locale, la 19enne Osyeanna Martinez sarebbe stata identificata dai testimoni come la persona che ha investito l’uomo con una Volkswagen. Una volta raggiunto dal resto del gruppo, l’uomo è stato preso a calci e colpito con un tubo che si trovava a terra. Sul posto sono giunti i soccorsi che hanno portato l’uomo in ospedale dove è morto per le ferite riportate. Il video di sorveglianza di un ristorante vicino ha mostrato la 19enne che colpisce Valdamar Ortiz sulla schiena e sulla testa. Il diciottenne Xandre Sky Hill è un altro indagato. Inoltre, nel gruppo, c’era anche un adolescente di 13 anni, di cui non è stato diffuso il nome. Secondo Fox 13, i giovani conoscevano Valdamar Ortiz. Martinez e Hill sono finiti in carcere. I parenti di Valdamar Ortiz hanno dichiarato che giorni prima c’era stato un episodio di violenza tra lui e la sua compagna. La famiglia ha avuto paura di denunciare il fatto perché Valdamar Ortiz era in libertà vigilata e non volevano che tornasse in carcere.

Nello Utah, negli Stati Uniti d’America, la polizia ha rinvenuto il corpo di Fred Valdamar Ortiz in un vicolo della città di Magna. È stato ricostruito che l’uomo è stato linciato, fino alla morte, dopo avere picchiato la sua compagna incinta.

Stando alle indagini preliminari della polizia, un gruppo di giovani ha inseguito, investito e picchiato il 41enne ispanico come punizione per avere aggredito la donna e per averle fatto un occhio nero giorni prima.

La donna è un’allevatrice di cani. Il gruppo si era recato a casa sua per vedere un cucciolo e quando Ortiz è arrivato sulla scena, a bordo di uno skateboard, è stato inseguito.

Secondo la stampa locale, la 19enne Osyeanna Martinez sarebbe stata identificata dai testimoni come la persona che ha investito l’uomo con una Volkswagen. Una volta raggiunto dal resto del gruppo, l’uomo è stato preso a calci e colpito con un tubo che si trovava a terra.

Sul posto sono giunti i soccorsi che hanno portato l’uomo in ospedale dove è morto per le ferite riportate. Il video di sorveglianza di un ristorante vicino ha mostrato la 19enne che colpisce Valdamar Ortiz sulla schiena e sulla testa.

Il diciottenne Xandre Sky Hill è un altro indagato. Inoltre, nel gruppo, c’era anche un adolescente di 13 anni, di cui non è stato diffuso il nome. Secondo Fox 13, i giovani conoscevano Valdamar Ortiz.

Martinez e Hill sono finiti in carcere. I parenti di Valdamar Ortiz hanno dichiarato che giorni prima c’era stato un episodio di violenza tra lui e la sua compagna. La famiglia ha avuto paura di denunciare il fatto perché Valdamar Ortiz era in libertà vigilata e non volevano che tornasse in carcere.