Intervento dei carabinieri del Radiomobile

I carabinieri hanno arrestato tre persone, Antonino Dolcemascolo di 58 anni, la figlia Deborah Dolcemascolo di 23 anni, ed il convivente della donna Ciro Taraschi di 29 anni, di Pozzuoli (NA), accusati di tentata estorsione aggravata in concorso con loro.

I tre la scorsa notte in via Venezia a Palermo hanno picchiato due giovani automobilisti un palermitano di 28 anni e un giovane di Barcellona Pozzo di Gotto che non volevano pagare per la sosta del parcheggio.

I due sono stati colpiti con calci e pugni e minacciati di morte. Non appena hanno visto i carabinieri del Radiomobile due parcheggiatori abusivi sono fuggiti mentre il terzo è rimasto in zona.

Sono stati bloccati e su ordine del pm sono stati portati in carcere al Pagliarelli. Le vittime dell’aggressione, visitati all’ospedale Ingrassia, sono stati riscontrati affetti da escoriazioni e traumi vari.

In questi giorni i carabinieri ne hanno multato cento posteggiatori abusivi in giro per il centro storico e nei pressi degli ospedali e delle scuole.