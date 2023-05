Il sole sta ormai portando giornate più lunghe e calde, perfette per un picnic in spiaggia. Che si tratti di una gita primaverile o di trascorrere varie ore su una spiaggia soleggiata estiva la questione non cambia: è essenziale portare qualcosa di sfizioso da mangiare. Tenendo ovviamente conto dei gusti di tutti e preparando qualcosa di fresco e leggero. Alcune ricette della tradizione sono ideali per una lunga giornata in spiaggia, è bene però variare, nel tipo di cibo e nei gusti, perché c’è sempre chi preferisce il gusto salato e chi invece predilige i dolci. Ecco alcune idee da eseguire seguendo la ricetta che più si preferisce, a seconda di ciò che piace in famiglia.

Torte salate e rustici

I rustici e le torte salate sono soluzioni perfette in ogni situazione, sia per una cena con gli amici, che per una festa in famiglia o un picnic al mare. Piacciono a tutti, grandi e bambini, ed è possibile trovare gustosissime ricette di torte salate e rustici che si possono preparare anche con un paio di giorni di anticipo e non necessitano di grandi abilità in cucina. Per chi poi ama preparare solo piatti super raffinati c’è sempre la possibilità di preparare la pasta sfoglia in casa, o di aggiungere ingredienti originali e pregiati. Ma torte salate e rustici sono buoni anche con del semplice prosciutto cotto e provola, o classicissimi con i wurstel. Come piatto per il pasto in spiaggia si può preparare una torta salata che funga un po’ da piatto unico, quindi con formaggi, tofu o salumi, e tanta verdura di stagione. Un classico della tradizione è la torta pasqualina, preparata con ricotta, uova e spinaci, o con i carciofi.

Lievitati arricchiti o farciti

Un po’ tutti amano la focaccia, un pane morbido e aromatizzato con l’olio EVO, perfetto da mangiare così com’è o da farcire con ciò che più piace. Per un picnic poi la focaccia è un must, adatta anche se tra i partecipanti ci sono dei bambini, perché basta farcirla con qualcosa di sostanzioso per rendere un semplice pezzo di pane un vero e proprio pasto completo. La preparazione dei lievitati è un poco complessa, ma è possibile trovare ricette adatte anche a chi ha poca dimestichezza con questo tipo di piatti. È vero poi che in molti supermercati è possibile reperire la pasta del pane cruda, da personalizzare come meglio si crede. Per fare un figurone e limitare i problemi di trasporto un’ottima idea è il pan focaccia farcito, che si prepara con un impasto molto soffice, ricoperto del ripieno che si predilige e poi arrotolato. Si mangia tagliandolo a fette. La pasta del pane si può arricchire anche con ingredienti dolci, perfetti per la merenda, ad esempio uvetta, noci e miele.

Insalate di pasta o di riso

Tra le ricette estive che molti apprezzano, le insalate di pasta o di riso sono tra le più diffuse. Si può preparare l’insalata di riso con la ricetta classica, che prevede l’aggiunta di prosciutto o wurstel, piselli, formaggio e qualche verdura sott’olio o sott’aceto, oppure si può optare per un piatto un po’ più leggero, a base di pasta o riso con l’aggiunta di pomodori, mozzarella e basilico. O ancora volendo è possibile preparare un piatto più originale e sfizioso; usando il riso venere, o il basmati aromatico, l’insalata di riso diventa subito esotica e adatta ad essere condita con il salmone affumicato, con le zucchine e con la panna acida. Le insalate di pasta o di riso possono ospitare tutti gli ingredienti che si desiderano, l’unica attenzione da prestare consiste nella preparazione del carboidrato: dopo la cottura al dente si possono raffreddare subito con acqua fredda la pasta o il riso, così non perderanno di consistenza con il passare del tempo.

Il classico tramezzino

Un altro piatto perfetto per un picnic estivo è il classico tramezzino. Anche qui ci si può sbizzarrire con gli ingredienti. Le ricette classiche prevedono maionese e prosciutto, salmone e formaggio spalmabile, uova e tonno; ma le varianti possibili sono centinaia, a seconda di ciò che si preferisce. I tramezzini si possono preparare anche dolci, ad esempio con formaggio spalmabile e fragole, o con la classica crema alla nocciola. Piacciono a tutti ed è possibile anche prepararli direttamente in spiaggia, portando con sé gli ingredienti necessari. Per ottenere dei tramezzini più gustosi meglio evitare il pane per toast e preferiamo i pani in cassetta con fette più alte e morbide, magari integrali o multi cereali.

Cosa portare al picnic

Quando si organizza un picnic al mare è essenziale portare abbastanza cibo per tutti; prevediamo quindi qualche porzione aggiuntiva, perché correre e giocare in spiaggia porta spesso ad avere un po’ più fame del solito. È bene portare anche tutto ciò che serve per allestire la “tavola”, quindi tovaglioli, piatti e bicchieri compostabili o in carta, un bel telo da stendere sulla sabbia. Il tutto corredato da un buon frigo portatile, o da una borsa refrigerata, per mantenere tutto fresco e conservarlo perfettamente. Importante è ricordare anche di portare da bere, possibilmente acqua a volontà, qualche succo di frutta e magari una birra per i più grandi.