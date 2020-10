Il breve filmato ha fatto il giro del mondo

Un pilota in volo, a bordo del nuovissimo caccia stealth russo SU-57, senza il copulino che copre la sua cabina, a una velocità di 1.320 miglia orarie, circa 2.100 chilometri all’ora. Il tutto documentato da un brevissimo video rilasciato dal ministero della Difesa russo.

Il copulino in plexiglass, che copre la parte superiore e le pareti della cabina, impedisce al pilota di congelarsi a morte. Probabilmente, la mancanza del tettuccio è dovuta a un test sulle procedure di emergenza nel caso in cui il velivolo si trovasse in difficoltà prima dell’espulsione del pilota.

Inoltre, come riportato sul Daily Mail, gli analisti affermano che il pilota indossa un abito speciale per proteggersi dal freddo. Il ministero, comunque, non ha fornito dettagli sull’altitudine, la velocità o lo scopo del volo.

Il Sukhoi Su-57 è un aereo da guerra, noto anche come T-50-8, progettato per trasportare l’avanzato missile ipersonico Kinzhal a capacità nucleare che opera a una velocità di dieci volte superiore al suono.

IL VIDEO: