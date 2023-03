A Pinerolo (Torino)

Omicidio a Pinerolo, comune della città metropolitana di Torino, in via Sommeiller. Il 23enne Imram Ahmad ha ucciso la madre 45enne Rubina Kousar con un martello, entrambi di origine del Pakistan.

Non si conoscono, per il momento, le cause che hanno portato all’aggressione: la donna ha riportato ferite alla testa che, purtroppo, hanno determinato il decesso. I soccorsi, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare la morte della 45enne.

A lanciare l’allarme è stato il marito della vittima che si è recato al comando della Polizia di Municipale di Pinerolo e ha affermato: “Sangue, mio figlio è a terra”. La pattuglia, arrivata nell’appartamento, ha trovato la donna a terra e il figlio con il martello in mano.

Sul luogo del delitto sono, poi, giunti i carabinieri e i sanitari. Le indagine sono coordinate dal PM Giorgio Nicola della Procura di Torino.

Si è appreso che domenica scorsa, 5 marzo, in quella stessa casa erano interventi i militari della Guardia di Finanza per una lite (il figlio aveva rotto il dente al padre) e non si sa se quanto successo oggi possa avere un legame con questo.

In una nota il Comune di Pinerolo ha dichiarato: “Ci stringiamo alla famiglia della vittima e alla comunità, attoniti di fronte a un gesto così feroce e criminale. Ringraziamo le forze dell’ordine e la polizia locale per essere intervenute e per la professionalità e sensibilità dimostrata in questa terribile situazione”.