Piogge record e allerta maltempo in Italia

Il 2024 potrebbe rivelarsi l’anno più piovoso degli ultimi 30 anni in diverse aree d’Italia, con precipitazioni che già ora superano le medie stagionali.

A confermarlo è Antonio Sanò, fondatore di iLMeteo.it, che evidenzia come questo periodo sia in netto contrasto con i dati dei precedenti cinque anni, caratterizzati da siccità e precipitazioni in deficit. L’anno scorso, infatti, il totale delle piogge in Italia risultava inferiore alla media del 4%, mentre nel 2022 e nel 2021 il deficit era più marcato, rispettivamente del 40% e del 25%. Quest’anno, invece, in diverse zone del paese, come Milano e il Nord-Ovest, si registrano accumuli di pioggia eccezionali, con oltre 1500 mm di pioggia a Milano, il 70% in più rispetto alla media.

Precipitazioni oltre la media in tutta la penisola

Nel Centro-Nord le piogge sono state particolarmente abbondanti, mentre anche il Sud, tra cui la Sicilia, è stato interessato da forti rovesci, ponendo fine a un lungo periodo di siccità in alcune aree. In Sicilia, ad esempio, alcune zone hanno visto cadere oltre 500-600 mm di pioggia, l’equivalente di mezzo anno. I modelli meteorologici indicano che le piogge continueranno nei prossimi giorni, colpendo principalmente il Centro-Nord e, in particolare, regioni come Toscana, Umbria, Marche e Alto Lazio.

Allerta maltempo per il weekend: rischio di eventi alluvionali al Nord-Ovest

Le previsioni meteo per il weekend delineano un quadro preoccupante per il Nord-Ovest d’Italia. Piogge intense sono attese tra Liguria e Piemonte, dove i terreni, già saturi d’acqua, e i fiumi con livelli medio-alti aumentano il rischio di alluvioni. Secondo Sanò, fenomeni significativi sono possibili anche in Valle d’Aosta e nel nord della Lombardia, mentre nelle zone del Nord-Est e del Centro-Sud si prevedono condizioni asciutte e temperature miti, in una situazione che dividerà l’Italia in due.

Dettaglio delle previsioni per il fine settimana

Venerdì 25 ottobre : il Nord sarà interessato da piogge diffuse , mentre al Centro si prevedono temporali soprattutto in Toscana e Sardegna . Al Sud, tempo soleggiato.

: il Nord sarà interessato da , mentre al Centro si prevedono temporali soprattutto in e . Al Sud, tempo soleggiato. Sabato 26 ottobre : il Nord-Ovest subirà forti rovesci, con piogge intense attese anche in alta Toscana. Al Sud continuerà a prevalere il sole.

: il Nord-Ovest subirà forti rovesci, con piogge intense attese anche in alta Toscana. Al Sud continuerà a prevalere il sole. Domenica 27 ottobre: piogge estese al Nord-Ovest, nubi in Toscana e piogge in Sardegna, mentre il Sud resterà prevalentemente soleggiato.

Verso la fine del maltempo e l’arrivo dell’alta pressione

La perturbazione dovrebbe gradualmente attenuarsi con l’inizio della prossima settimana, quando sono previste le ultime piogge sul Nord-Ovest, seguite da un miglioramento generale grazie all’arrivo di un campo di alta pressione che garantirà stabilità fino ai primi di novembre.