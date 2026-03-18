Dramma a Reggio Calabria

Una donna di 29 anni è stata travolta e uccisa a Reggio Calabria mentre attraversava la strada in viale Calabria. Il conducente del veicolo, invece di fermarsi, è fuggito senza prestare soccorso. La giovane, di nazionalità finlandese, è morta sul colpo per la violenza dell’impatto.

L’impatto nella notte e la fuga

L’incidente si è verificato in piena notte, intorno alle 3, lungo una delle arterie cittadine. Secondo quanto ricostruito, la ragazza stava attraversando la carreggiata quando è stata centrata in pieno da un mezzo.

Non c’è stato alcun tentativo di assistenza. Il conducente ha proseguito la marcia, allontanandosi rapidamente dal luogo dell’investimento e facendo perdere le proprie tracce.

Un elemento che complica le indagini è l’assenza di testimoni diretti.

I soccorsi: decesso immediato

I sanitari del 118 sono intervenuti in pochi minuti, ma non hanno potuto fare nulla. Le condizioni della giovane erano già gravissime al loro arrivo.

I medici hanno potuto soltanto constatare il decesso. L’impatto è stato talmente violento da non lasciare margini di sopravvivenza.

Le indagini: caccia all’auto pirata

La Polizia Locale ha avviato immediatamente le indagini. Gli agenti stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per individuare il veicolo coinvolto e risalire all’identità del conducente.

I rilievi sul luogo dell’incidente sono stati effettuati nella notte stessa.

Il comandante Salvatore Zucco ha informato il sostituto procuratore di turno, Giulia Scavello, che ha aperto un fascicolo per fare piena luce sull’accaduto.

Un caso senza testimoni

La mancanza di testimoni oculari rappresenta uno degli ostacoli principali per gli investigatori. L’identificazione del responsabile dipenderà in larga parte dalle immagini raccolte dagli impianti di videosorveglianza e da eventuali riscontri tecnici.

Pirateria stradale: un reato grave

La fuga dopo un investimento mortale configura uno dei reati più gravi in ambito stradale. L’omissione di soccorso, unita alla morte della vittima, comporta conseguenze penali pesanti.

In questo caso, la dinamica è chiara: investimento, fuga, nessun tentativo di assistenza.

Cosa succede adesso

Le indagini proseguono senza sosta. L’obiettivo immediato è identificare il veicolo e il conducente responsabile.

Le prossime ore saranno decisive, soprattutto per l’analisi delle immagini e l’incrocio dei dati raccolti.