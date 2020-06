Dramma in provincia di Pisa

Dramma a Migliarino Pisano, in provincia di Pisa. Un uomo di 23 anni è morto nel tentativo di trarre in salvo un cavallo caduto in acqua.

L’animale è caduto in un laghetto e quattro uomini, a bordo di un piccolo natante, hanno provato a recuperarlo. La barca, però, si è capovolta e solo uno dei quattro occupanti è emerso. Il cavallo è stato recuperato.

Il corpo del 23enne è stato ritrovato dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Sul posto anche il personale sanitario del 118. Il medico ha potuto solo constatare il decesso del giovane. Sull’episodio indagano i carabinieri che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

La vittima è un giovane originario della Costa d’Avorio, residente a Pisa. Stando a quanto appreso dall’Ansa, l’animale, di proprietà di una scuderia di Montecatini Terme, è fuggito dal recinto finendo in acqua e il personale dipendente della scuderia ha tentato di recuperarlo ma improvvisamente la piccola imbarcazione si è capovolta.

Il giovane, che probabilmente non sapeva nuotare, è colato a picco subito, annegando. Il laghetto artificiale in alcuni punti raggiunge una profondità di circa otto metri.