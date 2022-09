Barista fa ubriacare una 16enne e poi la violenta

07/09/2022

Orrore a Pistoia. Un barista è accusato di avere abusato sessualmente di una 16enne dopo averla fatta ubriacare all’interno del suo bar.

La polizia della città toscana, su disposizione della locale procura, ha posto agli arresti domiciliari un 28enne del posto, privo di precedenti, gestore di uno dei locali del centro storico cittadino. Le indagini, condotte dalla squadra mobile, avrebbero fatto emergere nei confronti dell’uomo gravi indizi di colpevolezza.

Il 28enne – si legge in una nota della questura – è accusato di “determinazione in altri dello stato di ubriachezza” e “violenza sessuale in danno di minore”. Il 28enne avrebbe a più riprese somministrato bevande alcoliche alla ragazza che stava passando la serata con le amiche, per poi approfittarne.

Solo dopo alcuni giorni dal fatto, per l’insistenza dei genitori che avevano notato il turbamento della figlia, la ragazza avrebbe deciso di raccontare l’accaduto e di farsi accompagnare in questura per la denuncia, previa consultazione di un’associazione di supporto e tutela per donne abusate. Il locale è stato posto sotto sequestro preventivo.