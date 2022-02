Dramma in provincia di Pistoia

Incidente mortale sul lavoro a San Marcello Piteglio, in provincia di Pistoia, in via Pesciatina, in una carteria.

La vittima è un operaio di 58 anni, italiano, Sandro Maltagliati. Si è appreso che è stato investito da un carrello elevatore nel piazzale della ditta, secondo le prime notizie diffuse dalla ASL, intervenuta con i tecnici del proprio servizio di prevenzione e sicurezza luoghi di lavoro. Per l’uomo, purtroppo, non c’è stato niente da fare. Indagano i carabinieri.

L’azienda, si è appreso sempre dall’ASL, era stata controllata dai servizi negli ultimi tempi. Un minuto di silenzio, chiesto dal capogruppo del PD, Vincenzo Ceccarelli, ha interrotto i lavori odierni del Consiglio regionale della Toscana per esprimere cordoglio per la morte dell’operaio.

Altro grave incidente sull lavoro in mattinata a Trezzano sul Naviglio, nel Milanese, dove un operaio ha subìto la parziale amputazione del braccio, rimasto incastrato in un macchinario presso l’azienda Origoni Zanoletti, ditta che si occupa della lavorazione delle lamiere. L’uomo, 52 anni, è stato portato in gravissime condizioni all’ospedale di Rozzano.