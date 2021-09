Polizza auto: gli aspetti che incidono sul preventivo

Richiedere un preventivo senza impegno per la polizza auto direttamente online al giorno d’oggi è talmente semplice che sarebbe un grande errore non approfittarne. Da quando infatti è stato istituito il libero mercato, ogni automobilista ha la massima libertà di cambiare compagnia assicurativa alla scadenza dell’anno di copertura. Ciò significa che non si rischia di pagare alcuna penale e che si può scegliere di volta in volta la soluzione più vantaggiosa. Bisogna tuttavia prestare una certa attenzione, perché specialmente oggigiorno è facile cadere nel tranello delle compagnie più economiche, che catturano l’attenzione grazie alle tariffe vantaggiose ma che alla fine si rivelano tutt’altro che convenienti. Per evitare brutte sorprese, è importante prima di tutto conoscere quali sono gli aspetti che incidono in modo significativo sul costo finale e proprio per tale motivo oggi li vediamo insieme. Tipologia, allestimento e cilindrata del veicolo Le caratteristiche del veicolo da assicurare sono sicuramente fondamentali per determinare il prezzo della RC Auto obbligatoria così come di alcune garanzie accessorie. Non a caso, anche quando per calcolare il preventivo viene richiesta solamente la targa, si riesce sempre a risalire alla tipologia di auto. Solitamente, i veicoli con maggior cilindrata prevedono un premio più alto per la RC Auto obbligatoria in quanto il rischio di sinistri aumenta. Il modello e la data d’immatricolazione del mezzo invece incidono anche sul costo di alcune garanzie accessorie perché al variare di questi dati varia anche il valore dell’auto e di conseguenza l’eventuale risarcimento dovuto. Classe di merito del contraente Ad incidere in modo significativo sul premio dell’assicurazione auto è anche la classe di merito alla quale appartiene il contraente, che corrisponde in sostanza alla sua posizione assicurativa. La classe 1 è quella più economica ed è assegnata agli automobilisti considerati più virtuosi perché hanno causato pochi incidenti. Al contrario, la classe 18 è quella più costosa. Va precisato che grazie alla Legge Bersani, ancora in vigore, i neopatentati o coloro che si assicurano per la prima volta possono ereditare la classe di merito da un membro a scelta del loro nucleo familiare. Questo è un gran bel vantaggio, perché consente di partire da una situazione migliore rispetto a quella più onerosa dal punto di vista economico. Massimali e franchigie Anche massimali e franchigie incidono sul premio da pagare per l’assicurazione auto ma è bene precisare che non conviene mai risparmiare su questi fattori. Scegliere infatti una polizza con massimali troppo bassi o franchigie al contrario troppo alte può rivelarsi alquanto svantaggioso, perché significa esporsi al rischio di pagare di tasca propria eventuali danni. Garanzie accessorie Naturalmente, ogni garanzia accessoria che si sceglie di aggiungere alla RC Auto di base obbligatoria ha un costo e dunque incide sul preventivo finale dell’assicurazione. Anche in questo caso, tuttavia, è bene precisare che molte coperture extra sono consigliatissime e non vale la pena rinunciarvi. Conviene anzi valutare con attenzione quali sono quelle più utili nel proprio caso specifico, considerando il proprio stile di guida, l’utilizzo che si fa del veicolo e la zona in cui si vive. Installazione della scatola nera L’installazione o meno della scatola nera, che oggi viene proposta da numerose compagnie assicurative, può incidere sul premio finale in senso positivo. Spesso infatti scegliendo questa opzione si ha diritto ad uno sconto speciale, in quanto un veicolo con GPS integrato è considerato più sicuro per la compagnia, che rischia molto meno di essere esposta a truffe. Si tratta dunque di una soluzione che conviene prendere in considerazione, non solo perché in molti casi consente di risparmiare ma anche perché una buona assicurazione auto con scatola nera offre tantissimi vantaggi non indifferenti anche al contraente. Le soluzioni connesse Active Live di Cattolica Assicurazioni, ad esempio, prevedono uno sconto sostanziale sulla garanzia RC Auto ma non solo. Chi sceglie la formula Active Live Protect può ottenere una riduzione del 60% sul premio della garanzia furto, senza alcuno scoperto in caso di furto totale del veicolo. Le soluzioni connesse della linea Active Auto di Cattolica Assicurazioni non a caso sono tra le più consigliate, non solo per via degli sconti previsti ma anche e soprattutto perché complete e ricca di vantaggi e servizi. Avere un dispositivo di ultimissima generazione ed una app dedicata infatti significa poter gestire tutto con un click ed ottenere assistenza e sicurezza in ogni momento.

