In Australia gli incendi sono stati definiti 'catastrofici'.

Un vigile del fuoco eroe sta ricevendo molto elogi da ogni parte del mondo per aver salvato sei koala da un violento incendio boschivo.

Una donna di Adelaide, in Australia, martoriata da fiamme ‘catastrofiche’, Janelle Michalowski, ha condiviso sui social media una foto dei marsupiali rannicchiati nella casa, vicino a un secchio d’acqua, e ha scritto: «Incredibile lavoro di un pompiere di nome Adam e dei suoi colleghi che hanno portato questi ‘ragazzi’ fuori pericolo a Cudlee Creek e in salvo!».

Nella fotografia si nota uno dei koala che stringe nervosamente il telaio di una porta. Il post su Facebook è diventato virale con oltre 20mila condivisioni e 3mila commenti.

«Tutto ciò che ho in mente sono le immagini dei koala bruciati, bello vedere alcuni salvi e fuori pericolo», ha scritto un utente. E un altro, rivolgendosi al pompiere Adam: «Sei fantastico. Grazie per aver salvato questi cuccioli simpatici».

A Cudlee Creek, piccola città vicino Adelaide, sono andati distrutti 25mila ettari di campagna. Due persone sono morte, 54 sono rimaste ferite e 15 case sono state distrutte. Nel resto dell’Australia la situazione, purtroppo, non è delle migliori. Ecco perché azioni come quelle di Adam e foto come quelle di Janelle danno almeno un po’ di gioia.