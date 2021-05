È successo in Giappone

Saki Sudo, pornostar giapponese di 25 anni, è accusata di avere ucciso il marito milionario.

Saki Sudo è stata arrestata mercoledì scorso, 19 maggio, perché sospettata di aver avvelenato Don Juan – così era chiamato la vittima – pochi mesi dopo il matrimonio.

Kosuke Nozaki, presidente di una società di liquori e di attività immobiliare, è morto nel 2018 all’età di 77 anni per avvelenamento acuto. La vedova Saki Sudo, quindi, è sospettata di avarlo ucciso, facendogli assumere una grande quantità di un farmaco stimolante per via orale, dal momento che non sono stati trovati segni di aghi sul corpo della vittima, come riportato dagli inquirenti.

Prima della morte dell’uomo, Saki Sudo ha cenato da sola con il marito. Il Japan Times ha riportato che la donna avrebbe cercato gli stimolanti sul web.

In uno dei suoi libri, la vittima ha raccontato di avere speso 3 miliardi di yen, circa 22 milioni e mezzo di euro, per corteggiare 4mila donne. «Quando trovo una donna che mi piace, alta e voluttuosa, le dico: ‘Voglio uscire e fare l’amore con te’… Ti do 400mila yen, se sei d’accordo», ha scritto.

Il signor Nozaki ha lasciato anche un testamento con cui ha donato 1,3 miliardi di yen a una città in cui aveva vissuto ma, dal momento che metà della sua fortuna va alla vedova, come da diritto civile, la località nella prefettura di Wakayama era in trattativa con la signora Sudo per dividere il denaro. Ora, però, le cose sono destinate a cambiare…