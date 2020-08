Il conduttore negativo al tampone

Io e Te, la trasmissione di Raiuno condotta da Pierluigi Diaco, è stata sospesa in seguito a un caso di positività da coronavirus all’interno dello staff. Il programma sarebbe dovuto andare in onda per tutta questa settimana alle 14 su Raiuno.

Il contagiato ha avvertito la Rai ieri, domenica 30 agosto, ed è immediatamente scattato il protocollo previsto dall’azienda di via Teulada in caso di Covid-19 che permette, quindi, la sospensione della trasmissione e i controlli su tutte le persone entrate in contatto con il positivo.

Al posto di Io e Te la Rai ha deciso di ‘piazzare’ La Vita in Diretta Estate, allungando la durata dalle 14 alle 15.40.

Per quanto concerne il conduttore, 43 anni, è risultato negativo sia al tampone che all’esame sierologico e, all’Adnkronos, ha detto: «Il mio pensiero va alla collega che è risultata positiva e alla mia squadra. La collega positiva sarà ora sottoposta ad un nuovo tampone di controllo. Non so ancora se riusciremo a tornare in onda per le ultime puntate di ‘Io e te’ previste fino a venerdì 4 settembre. Ciò che importa in questo momento è la sicurezza e la salute di tutti. Sono in contatto con la direzione di Rai1, che ringrazio per la costante vicinanza, per capire come procedere».