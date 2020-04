È successo a Lodi

Sapeva di essere positivo al coronavirus ma ha ugualmente organizzato una festa in casa. È successo a Lodi, in Lombardia.

Alla festa si sono presentati in cinque e, dopo qualche ora di musica e voci alte, un vicino di casa ha chiamato le forze dell’ordine. Quando i poliziotti sono intervenuti sul posto, hanno constatato il fatto e hanno denunciato tutti i presenti – tra i 17 e i 24 anni – per violazione del testo unico delle leggi sanitarie, per non aver osservato l’ordine teso a impedire la diffusione di una malattia infettiva.

Gli invitati, tra l’altro, hanno raccontato alla Polizia che sapevano che l’organizzatore della festa era risultato positivo al Covid-19. Di conseguenza, le autorità sanitarie hanno imposto la quarantena a ognuno di loro per due settimane e, nel caso in cui violeranno le disposizioni ancora una volta, potrebbero essere accusati anche del reato di epidemia colposa.