A rischio clienti Tim, Wind, Tre e Vodafone

Una nuova truffa prende di mira i possessori di Postepay, una delle carte di credito prepagate più utilizzata nell’e-commerce. Il rischio è quello di vedersi azzerato il conto.

La nuova truffa corre su WhatsApp e SMS. Gli utenti ricevono un messaggio che li spinge a cliccare su un link portandoli su una falsa pagina del sito delle Poste. Qui, con la scusa di dover sbloccare la carta per poterla ancora utilizzare, sono invitati a inserire i propri dati. Si tratta di un sistema noto come “fishing”, cioè prendere all’amo. Infatti, se l’utente inserisce i propri dati, questi sono subito in mano ai truffatori che possono accedere al conto del malcapitato e svuotarlo.

Le vittime predilette sono in generale le persone meno giovani e quelle che hanno poca dimestichezza con le insidie della rete, sono meno informate e quindi più facilmente attaccabili da truffatori e malintenzionati.