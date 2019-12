Nel giorno di Natale il cibo è uno dei protagonisti della festa. Le parole d’ordine sono: tanto, buono e bello a vedersi. Ecco perché sta facendo il giro del mondo un poco appetibile ‘pranzo’ servito in una casa di riposo per anziani in Australia: un piatto a base di fagioli e purè di patate.

Tutto è cominciato da una foto ricevuta da Nat Cook, nella foto a sinistra, deputata del partito laburista australiano e attivista per la lotta alla violenza. L’immagine mostra due ‘palle’ di purè di patate in cima a un mare di fagioli: «Questo è un piatto orribile in qualsiasi giorno, figuriamoci a Natale…», ha detto la politica di Adelaide.

Cook, come riportato dal Daily Mail, ha raccontato che l’ospite della casa di riposo si è messa a piangere dopo aver visto quella portata: «la povera cara stava singhiozzando nella sua stanza, da sola» La politica australiana ha dichiarato di avere parlato con il personale della casa di cura di Morphett Vale, a sud di Adelaide, e con l’amministratore delegato Neil Pahuja.

Tuttavia, dalla struttura hanno fatto sapere che quel pasto non era il pranzo di Natale ma uno serale leggero, pur ammettendo che è stato presentato «molto male». «Indagheremo sicuramente per scoprire se quel piatto sia stato servito come alternativa al pasto serale e garantiremo che tali pasti non vengano serviti più in quel modo poco appetitoso», ha aggiunto Pahuja. La casa di cura ha poi affermato che il pranzo di Natale prevedeva prosciutto, zucca, patate e altre verdure, nonché erano illimitate le bevande.

Inoltre, un membro dello staff da 13 anni, Debra Mathews, ha affermato che il pasto principale è stato servito alla vigilia di Natale e che gli ospiti che non sono usciti con le loro famiglie il 25 dicembre sono stati serviti con arrosto, zuppa e dessert. Quella foto, però, dimostrerebbe il contrario…