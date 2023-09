A Prato

Una tragica situazione si è verificata a Prato, in Toscana, dove un uomo di 39 anni ha perso la vita dopo una violenta lite con la moglie. Il 39enne ha, infatti, battuto la testa sul marciapiede così violentemente da non dargli scampo.

L’incidente

L’incidente è avvenuto a sud della città, in via dei Fossi, durante la serata di ieri, martedì 5 settembre, intorno alle 22.40. Inizialmente, è stato segnalato come un incidente stradale, ma le circostanze hanno presto rivelato un quadro più complesso. I soccorritori del 118 sono intervenuti tempestivamente, ma non sono riusciti a salvare la vita dell’uomo.

Indagini in corso

La polizia municipale ha avviato immediatamente un’indagine per ricostruire l’intera vicenda. La moglie dell’uomo, una donna di 34 anni di nazionalità cinese, è stata trovata in stato di shock. Secondo quanto emerso, la coppia avrebbe iniziato una lite all’interno del loro appartamento, che poi è sfociata in un drammatico episodio all’esterno.

La dinamica

Si ritiene che la donna sia corsa verso l’auto per allontanarsi, ma il marito avrebbe tentato di fermarla aprendo la portiera. Durante questo momento, l’uomo ha battuto la testa sul cordolo del marciapiede, causando gravi ferite che alla fine si sono rivelate fatali.

Le autorità stanno analizzando i filmati di una telecamera di sorveglianza della zona, che potrebbero fornire prove cruciali per comprendere meglio come si siano svolti gli eventi. La salma dell’uomo è stata messa a disposizione del magistrato di turno della procura, mentre la donna è stata trasportata all’ospedale Santo Stefano di Prato per ricevere cure e supporto.