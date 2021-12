È successo a Prato

Omicidio – suicidio a Prato.

Un uomo di 72 anni ha ucciso la moglie di 76 e poi si è tolto la vita.

I motivi del gesto sarebbero riconducibili a motivi economici.

Dramma in Toscana, a Prato, in via Filizi. Una coppia di anziani coniugi è stata trovata priva di vita stamattina, domenica 5 dicembre, nella casa dove viveva.

Per gli investigatori si tratta di un omicidio-suicidio. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, 72 anni, pratese, ha sparato alla moglie di 76 con un fucile da caccia e poi ha rivolto l’arma contro di sé e si tolto la vita. Sul posto intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco.

La ricostruzione

Sono stati i Vigili del Fuoco, intorno alle 8, a scoprire i due cadaveri, entrati nell’abitazione dopo l’allarme lanciato da familiari della 76enne: erano preoccupati perché, prima cercandola al telefono e poi recandosi in via Filzi, non sono riusciti ad avere risposte dalla donna. Il decesso risalirebbe a ieri, forse a dopo pranzo. La coppia sarebbe stata trovata in cucina, con la TV accesa, la donna seduta su una sedia, l’uomo a terra al suo fianco e con accanto il fucile.

I motivi del gesto

I motivi del gesto sarebbero riconducibili a motivi economici. L’uomo era entrato in uno stato di ansia e depressione dopo che a marzo dello scorso anno un incendio scoppiato nel loro garage aveva costretto i condomini a lasciare il palazzo per diverse settimane. L’uomo avrebbe dovuto risarcirli.