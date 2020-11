33 anni dopo il successo planetario con Eddie Murphy

Il Principe cerca moglie (Coming to America), uscito in Italia il 30 settembre 1988 e diretto da John Landis, è senza dubbio uno dei film cult della storia del cinema e il più famoso interpretato da Eddie Murphy (insieme al natalizio Una poltrona per due).

Ebbene, nel 2021 ci sarà il seguito: Coming 2 America. E sarà disponibile su Prime Video, la piattaforma streaming di Amazon, dopo che Paramount Pictures ha venduto il film ad Amazon Studios. C’è anche la data di uscita: 5 marzo.

Il 59enne Eddy Murphy, quindi, riprenderà il ruolo di principe, anzi di re Akeem e, al suo fianco, ci sarà nuovamente Arsenio Hall, ovvero Semmi, il miglior amico e confidente del protagonista. I due, dopo essere arrivati negli USA per la prima volta nel 1988, torneranno in America dalla nazione africana di Zamunda e nuovamente nel distretto di Queens, a New York.

L’acquisto del film ha rappresentato una priorità per Jennifer Salke, capo di Amazon Studios: «Coming to America è stato un fenomeno culturale, oltre che una delle commedie più amate e celebrate di tutti i tempi. Grazie al genio comico di Eddie Murphy, insieme al resto del favolo costa, siamo entusiasti di celebrare questa nuova avventura. Sappiamo già che il pubblico di tutto il mondo si innamorerà di questo film esilarante e gioioso».

Coming 2 America, infatti, vedrà il ritorno di Re Jaffe Joffer (James Earl Jones), Regina Lisa (Shari Headley), Cleo McDowell (John Amos), Maurice (Louie Anderson) e la troupe del barbiere ma ci saranno anche nuovi elementi: Wesley Snipes, Leslie Jones, Tracy Morgan, Jermaine Fowler, Bella Murphy, Rotimi, KiKi Layne, Nomzamo Mbatha e Teyana Taylor.

La regia è stata affidata a Craig Breweer (Dolomite is My Name, Footloose, Black Snake Moan…). E ora non resta che aspettare dopo 33 anni di attesa…