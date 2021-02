Si tratta dell'ennesimo guasto in un B-777

Atterraggio d’emergenza a Mosca per un Boeing 777 .

per un . L’aereo cargo era sulla tratta Hong Kong – Madrid .

. Pochi giorni fa a Boeing è stata inflitta una multa da 6,6 milioni di dollari.

Un Boeing-777 è stato costretto a un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Mosca Sheremetyevo a causa di un problema al motore. Lo ha riferito la compagnia aerea Rossiya Air.

L’aereo cargo era sulla tratta Hong Kong – Madrid quando «il comandante ha segnalato un guasto al motore sinistro e ha richiesto un atterraggio di emergenza a Sheremetyevo».

Boeing, in questi giorni, è sotto i riflettori per i problemi ai motori dei suoi 777. Proprio ieri, giovedì 25 febbrai, la Federal Aviation Administration, l’agenzia federale che sovrintende all’aviazione civile USA, le ha inflitto una multa di 6,6 milioni di dollari per diverse carenze di sicurezza e per avere violato gli accordi del 2015 sulla sicurezza.

L’amministratore dell’FAA, Steve Dickson, ha spiegato che Boeing «non ha rispettato tutti gli obblighi dell’intesa» nell’ambito della quale il colosso USA aveva già pagato un’ammenda da 12 milioni di dollari.

Sabato scorso, tra l’aaltro, un altro Boeing-777 della statunitense United Airlines, con 238 persone a bordo, è stato costretto a ritornare allo scalo di partenza dopo un incendio a uno dei due reattori. L’incidente è avvenuto poco dopo il decollo da Denver e alcuni detriti sono finiti in città.

Di conseguenza, la Boeing ha chiesto alle compagnie di mettere a terra 128 apparecchi per dei controlli.