La richiesta della Procura della Repubblica di Milano

Tiziana Siciliano e Luca Gallo, rispettivamente procuratore aggiunto di Milano e PM, hanno chiesto la condanna a 6 anni di reclusione per Silvio Berlusconi, imputato per corruzione in atti giudiziari nel processo sul caso Ruby ter. Il leader di Forza Italia è imputato nel processo insieme ad altre 28 persone.

La Procura del capoluogo lombardo ha chiesto anche la condanna a 5 anni di reclusione per Karima El Mahroug, l’ex ‘ruby rubacuori’, accusata di falsa testimonianza e corruzione in atti giudiziari. Tra gli imputati, come riportato su Repubblica, ci sono anche varie ‘ex olgettine’, le ospiti delle serate di Arcore che, secondo l’accusa, sarebbero state pagate per dire il falso nei processi sul caso Ruby.

Altre richieste della Procura, come riportato dal Messaggero: 1 anno e 4 mesi per la senatrice Maria Rosaria Rossi, accusata di falsa testimonianza, la stessa contestata al giornalista Carlo Rossella, per cui sono stati chiesti 2 anni; 6 anni e 6 mesi per Luca Risso. Secondo i PM, l’unico da assolvere tra gli imputati è Luca Pedrini.