Ecco le figure più richieste

Si dice che il mondo del lavoro sia in crisi, ed in parte è vero. Quello che dimentichiamo, però, è che ogni crisi contiene il seme di una evoluzione.

L’avvento di internet ha sicuramente stravolto la nostra quotidianità, ma è l’invenzione degli smartphone ad aver completamente sovvertito l’ordine delle cose: questi piccoli ed incredibili dispositivi, ormai, fanno parte delle nostre giornate h24 e sono diventati compagni di vita, poiché offrono soluzioni smart, appunto, non solo all’intrattenimento, ma anche al lavoro, alle relazioni umane, alle operazioni da svolgere.

Quante app scarichiamo ogni mese che ci consentono di fare cose che, prima, avrebbero necessitato di tempi, energie e strumenti differenti? Quante possibilità nuove abbiamo di svolgere determinate mansioni in contemporanea, con precisione e guadagnando tempo e denaro, grazie ai cellulari di ultima generazione?

Da quest’evidenza è facile comprendere come siano nate delle vere e proprie nuove professioni: un intero settore che si è auto-forgiato per garantire, agli utenti di tutto il mondo, dei servizi performanti e, alle aziende, una nuova presenza, una carta d’identità virtuale che, ad oggi, vale anche più di quella fisica. Perché il bacino di potenziali clienti che è possibile raggiungere online ha numeri da capogiro!

Cerchiamo, quindi, di capire quali sono le professioni digitali più richieste del momento.

Graphic designer

Un sito web o un’app dalla interfaccia accattivante ha sicuramente molte più chance di catalizzare l’attenzione dei visitatori e di trattenerli sul proprio portale: è il segreto di ogni business online di successo ed è proprio di questo che si occupa un graphic designer.

Progettazione grafica e fusione perfetta di font, colori, forme e concetti sono le armi che è chiamato a sfoderare per ogni progetto. Ci sono moltissime realtà che puntano su questo ambito prima che su ogni altro: basti pensare alle case da gioco di poker online, che si fanno la guerra a suon di colori sgargianti, effetti acustici ipnotici e sagome accattivanti.

Blogger e copywriter

Ad ognuno il suo talento: chi è più incline all’utilizzo della dialettica e della penna, infatti, può ricoprire una mansione diversa. Quella del blogger o del copywriter.

Nel primo caso, è possibile muoversi in autonomia, cominciando a proporre alla rete contenuti interessanti e personali attraverso dei post più o meno curati; nel secondo caso, invece, è necessario porsi in un’ottica più commerciale, formarsi ad hoc, acquisire la dote della scrittura persuasiva e fare tanta gavetta per imparare a relazionarsi ai vari clienti da sponsorizzare.

Influencer marketing

Spopola tra i giovanissimi e divide le masse: oggi sono tantissimi i ragazzini che dicono di “voler diventare influencer”, ma molti nemmeno immaginano che, alle spalle di questo tipo di carriera, ci siano anche abnegazione, dedizione, molto impegno e studio.

Perché dietro ogni foto o storia Instagram, nei casi più importanti, c’è un vero e proprio team o un’agenzia che si preoccupa di mettere in piedi il business perfetto.

In questa panoramica, da menzionare sono sicuramente anche i social media manager, i SEO specialist e i video maker.

E voi, avete già deciso quale sarà il vostro lavoro del futuro?