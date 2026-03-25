In provincia di Bergamo

Una professoressa di 57 anni è stata accoltellata da uno studente alle 7.45 del mattino, pochi minuti prima dell’inizio delle lezioni, davanti all’istituto comprensivo di via Damiano Chiesa a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo.

La donna è stata colpita al collo ed è stata trasportata in condizioni gravissime all’ospedale Papa Giovanni XXIII. L’aggressione ha coinvolto un ragazzo di 13 anni, iscritto alla terza media.

Cosa è successo davanti alla scuola

L’aggressione si è verificata all’esterno dell’edificio scolastico che ospita sia la scuola primaria sia la secondaria di primo grado. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe utilizzato un coltello per colpire l’insegnante, docente di lingue straniere, in particolare francese.

L’orario è uno dei dati chiave: 7.45 del mattino. Gli studenti stavano arrivando a scuola, il personale si preparava all’inizio delle lezioni. In questo contesto ordinario si è inserita l’aggressione, improvvisa e violenta.

Intervento dei soccorsi e condizioni della docente

La gravità della situazione ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso. La donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Le condizioni sono state definite da subito critiche.

Non sono stati diffusi, al momento, aggiornamenti ufficiali sul quadro clinico successivo al ricovero.

Il presunto aggressore: studente di 13 anni

Secondo le informazioni raccolte, l’autore dell’aggressione è uno studente di 13 anni che frequenta la terza media nello stesso istituto. Al momento dei fatti indossava pantaloni mimetici ed era in possesso anche di una scacciacani.

Il ragazzo è stato bloccato dai carabinieri intervenuti sul posto insieme alla polizia locale. La presenza delle forze dell’ordine è stata immediata, con l’obiettivo di mettere in sicurezza l’area e ricostruire la dinamica.

Non sono ancora state chiarite le motivazioni del gesto. Gli accertamenti sono in corso.