Progetto Rechance per il reinserimento sociale di ex detenuti

Alice Marchese di

05/05/2021

La rieducazione degli ex detenuti nella società è un obiettivo che prende vita nel progetto RECHANCE. “Rehabilitation Approaches for providing former prisoners with personal development and society entry” CHANCEs” ha avuto inizio nel novembre 2020. In Italia PRISM Impresa Sociale si occuperà della gestione.

Cos’è Rechance

Inclusione e abbassare il rischio di emarginazione sociale sono i pilastri di Rechance. Il fine di questa iniziativa è quello di contribuire a migliorare partecipazione, a livello educativo, degli ex detenuti nella società. Si vuole promuovere e diffondere quella conoscenza che permetta di abbattere gli ostacoli l’ingresso in società agli ex detenuti. Viene conferito loro uno sviluppo personale e garantita la partecipazione nelle comunità in cui vivono. E’ un’opportunità formativa per confrontarsi con chi lavora sia all’interno del sistema carcerario che nel terzo settore. Tra le svariate risorse e materiali educativi a disposizione, si potrà usufruire di un’app.

Chi sono i partecipanti

I partecipanti di questa iniziativa sono sei Stati Membri dell’UE: Repubblica Ceca, Cipro, Grecia, Italia, Irlanda e Bulgaria. Al loro interno operano partner con diversi profili, tra cui centri di ricerca, università, imprese sociali, organizzazioni non governative, che forniscono supporto educativo e sociale ad ex detenuti per prevenire il rischio di esclusione ed emarginazione sociale. In Italia PRISM Impresa Sociale si occuperà della gestione del progetto.

Le parole della coordinatrice del progetto

Kateřina Kubrichtová di Romodorm(Repubblica Ceca) è la coordinatrice del progetto. Afferma: “Ci stiamo imbarcando in questo progetto per capire i bisogni degli ex-detenuti da un lato e per sviluppare materiali educativi innovativi che siano adatti ai loro bisogni dall’altro”

Nel corso dei prossimi due anni, i partner svilupperanno e scambieranno idee e conoscenze su approcci e pratiche educative da portare avanti, con l’obiettivo di promuovere percorsi educativi e di apprendimento a favore di ex detenuti in tutta Europa, per sostenere il reinserimento nella società.