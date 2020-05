È morto Joseph Bouasse Perfection

Lutto nel mondo del calcio. È morto Joseph Bouasse Perfection, ex calciatore della Primavera della Roma.

Il club giallorosso ha reso omaggio al 21enne, centrocampista di origine camerunense, scomparso prematuramente la notte scorsa a causa di un arresto cardiaco.

Il centrocampista arrivato in Italia come migrante e accolto dall’associazione sportiva dilettantistica Liberi Nantes è stato l’ultimo acquisto di Walter Sabatini prima che rassegnasse le dimissioni come diesse dei giallorossi. Attualmente era sotto contratto con la squadra romena del Cluj.

Anche il Vicenza, dove il calciatore ha giocato nel 2016 – 2017 in prima squadra, ha ricordato il 21enne: «Una triste notizia ha scosso l’ambiente biancorosso», si legge nel sito del club veneto che ricorda Perfection come «un ragazzo che nella sua vita era riuscito a superare diverse avversità e lascia a Vicenza, nelle persone che l’hanno conosciuto, il ricordo di una persona sorridente e solare».

«La società L.R. Vicenza si unisce al dolore per la scomparsa di Joseph e desidera esprimere ai suoi cari le piu’ sentite condoglianze», ha concluso la nota. L’atleta africano, approdò in biancorosso nel gennaio 2017, in prestito dalla Roma, per essere inserito nella prima squadra allenata da mister Bisoli, che a quel tempo militava in serie B: con la maglia numero 30 biancorossa esordì in campionato contro l’Avellino. Nella storia biancorossa Perfection è stato il secondo giocatore del Camerun a militare nel Vicenza, dopo Pierre Wome.