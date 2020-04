La Cgil ricorda Pio La Torre, niente manifestazioni pubbliche a causa dell’emergenza sanitaria

“Domani non saremo in piazza Turba come ogni anno ma teniamo a sottolineare la figura di Pio la Torre per il suo impegno politico e sindacale che si è svolto in un momento molto convulso della storia della Sicilia e del Mezzogiorno”dichiara il segretario generale Cgil Palermo Enzo Campo<..