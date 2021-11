È successo in Messico

Grave incidente stradale in Messico.

Un pullman si è schiantato contro un edificio.

Bilancio: 19 morti e 32 feriti.

Diciannove persone sono morte e altre 32 sono rimaste ferite dopo che un pullman che trasportava pellegrini in un luogo religioso nel Messico centrale si è schiantato contro un edificio. L’incidente è accaduto ieri, venerdì 26 novembre.

Funzionari statali hanno affermato che il pullman ha avuto un problema ai freni e si è abbattuto contro un edificio. Sei delle vittime hanno riportato ferite così gravi che sono state trasportate in aereo all’ospedale di Toluca. Ricardo de la Cruz, assistente del segretario di stato degli interni, ha affermato che l’incidente è avvenuto nella cittadina di Joquicingo, a sud-ovest di Città del Messico.

Il pullman si stava dirigendo dallo stato occidentale di Michoacan a Chalma, città visitata da secoli dai pellegrini cattolici. Non ci sono informazioni sulle condizioni dei passeggeri feriti.

Molti messicani vanno in pellegrinaggio religioso mentre si avvicina il 12 dicembre, giorno della Vergine di Guadalupe. Dal momento che spesso camminano o vanno in bicicletta su strade strette o viaggiano a bordo di pullman obsoleti, gli incidenti non sono rari.

Chalma era già un sito sacro in epoca preispanica prima della conquista del 1521. Dopo l’arrivo degli spagnoli, come sostengono i credenti, una croce apparve miracolosamente in una grotta che era stata dedicata a un dio azteco, rendendo Chalma un luogo di pellegrinaggio cristiano.