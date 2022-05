Ancora voci sulla salute precaria del presidente russo

Vladimir Putin ha il cancro ma non “morirà domani”. Lo ha detto un funzionario dell’intelligence ucraina.

Kyrylo Budanov, capo della direzione principale dell’intelligence del Ministero della Difesa di Kiev, ha dichiarato al quotidiano ucraino Pravda che il presidente russo ha “varie malattie. Confermiamo pienamente questa informazione: Putin ha il cancro. Ma non vale la pena sperare che muoia domani. Gli manca almeno qualche anno. Che ci piaccia o no, questa è la verità”.

Sulla salute del presidente russo si parla da tempo, soprattutto dopo l’avvio della guerra in Ucraina. A tal proposito, Christopher Steele, ex agente dell’MI6 (il Secret Intelligence Service del Regno Unito), ha affermato alla stazione radiofonica LBC che Putin deve fare pause regolari durante le riunioni per ricevere cure mediche: “Sappiamo che c’è un crescente disordine e caos al Cremlino. Non c’è una chiara leadership politica proveniente da Putin, che è sempre più malato, e in termini militari, le strutture di comando e così via non funzionano come dovrebbero”. Steele ha aggiunto: “Quello che sappiamo è che è costantemente accompagnato in giro da un team di medici”. E “le riunioni del governo, molte delle quali trasmesse in televisione, devono essere suddivise in sezioni a causa della sua salute. Al momento tutto questo sta avendo un impatto molto serio sul governo della Russia”.

Le domande sulla salute di Putin, poi, sono aumentate quando un video di febbraio lo ha mostrato tremante durante un colloquio ravvicinato con il presidente della Bielorussa Aleksandr Lukashenko. Inoltre, un sito di giornalismo invegastivo russo ha diffuso la notizia secondo cui Putin è stato visitato dozzine di volte da un oncologo in un periodo di quattro anni.

Mosca non ha mai formalmente commentato le voci sulla salute precaria di Putin eccetto, nel novembre 2020, Dmitry Peskov, portavoce del Cemlino, che smentì le affermazioni secondo cui il presidente russo soffra del morbo di Parkinson.