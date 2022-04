La partita inagurale il 21 novembre

Sono stati sorteggiati oggi, venerdì 1° aprile, a Doha i gironi dei Mondiali in Qatar che, è purtroppo non è un pesce d’aprile, non vedranno la partecipazione degli Azzurri dopo la sconfitta palermitana con la Macedonia del Nord.

Gruppo A

Qatar

Ecuador

Senegal

Olanda.

Gruppo B

Inghilterra

Iran

Usa

Vincente Galles/Ucraina/Scozia.

Gruppo C

Argentina

Arabia Saudita

Messico

Polonia.

Gruppo D

Francia

Vincente Perù/Emirati Arabi Uniti/Australia

Danimarca

Tunisia

Gruppo E

Spagna

Vincente Costa Rica/Nuova Zelanda

Germania

Giappone

Gruppo F

Belgio

Canada

Marocco

Croazia

Gruppo G

Brasile

Serbia

Svizzera

Camerun.

Gruppo H

Portogallo

Ghana

Uruguay

Corea Sud.

La partita inaugurale sarà Qatar – Ecuador, in programma il 21 novembre.