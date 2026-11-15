La classifica

È Bolzano la provincia italiana dove si vive meglio nel 2026. Sul podio salgono anche Milano, che perde il primo posto, e Bologna, stabile al terzo. In fondo alla graduatoria c’è Taranto, 107ª, preceduta da Crotone e Foggia. Caltanissetta lascia invece l’ultimo posto e risale di tre posizioni, fino alla 104ª. Sono i risultati della 28ª edizione dell’Indagine sulla qualità della vita nelle province italiane, realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma.

Bolzano supera Milano, Taranto chiude la classifica

Rispetto allo scorso anno cambia la provincia al vertice. Bolzano si distingue per i risultati in campo economico, ambientale e turistico e scavalca Milano, che scende al secondo posto. Bologna si conferma terza.

Il fondo della graduatoria resta occupato dal Mezzogiorno. Taranto chiude all’ultimo posto, perdendo sei posizioni. Davanti ci sono Crotone, 106ª, e Foggia, 105ª. Caltanissetta, che lo scorso anno era ultima, sale fino al 104° posto.

Chi sale e chi scende

Il balzo più ampio è quello di Belluno, che guadagna 29 posizioni rispetto al 2025 e arriva al 31° posto. È il record assoluto di crescita di questa edizione. Salgono di almeno dieci posizioni anche Pordenone, Venezia, Ancona, Arezzo, Pistoia e Vibo Valentia. Buono anche il risultato di Rimini, che guadagna sei posizioni e arriva sesta.

In calo, invece, Monza e della Brianza, nona, e Ascoli Piceno, che scende fino al 21° posto. Perdono terreno anche Lucca (-18 posizioni), Cremona (-16), Piacenza e Sassari (-12) e Udine (-10). Sassari scivola così nel gruppo delle province con una qualità della vita insufficiente.

Come è stata costruita la classifica

L’indagine prende in esame nove dimensioni: affari e lavoro, ambiente, istruzione e formazione, popolazione, reati e sicurezza, reddito e ricchezza, sicurezza sociale, sistema salute e, infine, turismo, intrattenimento e cultura.

Le 107 province sono state divise anche in cinque cluster, per leggere meglio le differenze tra territori: Mediterraneo (28 province), Francigena (18), Padania (20), Adriatico (32) e Metropoli (9).

Il divario tra Nord e Sud

Nel 2026 la qualità della vita risulta buona o accettabile in 60 province su 107. È lo stesso numero dello scorso anno, segno di una sostanziale stabilità a livello nazionale.

Resta però netta la spaccatura tra Centro-Nord e Italia meridionale e insulare. La prima provincia del Sud in classifica è Isernia, al 67° posto. L’ultima del Nord è Alessandria, 72ª. Lo studio conferma anche la presenza di aree di disagio sociale e personale, soprattutto nel Mezzogiorno.

Il Nord-Est si conferma l’area che traina il Paese: tutte le sue 22 province rientrano nei primi due gruppi, quelli con qualità della vita buona e accettabile. Segue il Nord-Ovest, con 19 province su 25 nelle fasce alte. Al Centro sono 18 su 22 le province nei gruppi 1 e 2, un risultato che secondo lo studio è trainato dall’eccellenza di Firenze, settima, e dalla tenuta di Roma, trentesima.

Nei due gruppi di coda si trovano soprattutto province del Sud e delle Isole, 37 come lo scorso anno. Il gruppo 3, quello della qualità della vita scarsa, si apre con L’Aquila, che scende dal 56° al 61° posto. Nel gruppo 4, qualità insufficiente, ci sono le ultime 21 province della classifica: tutte del Mezzogiorno e delle Isole, fino a Taranto.