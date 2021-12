È successo a Quartu Sant'Elena (Cagliari)

Femminicidio a Quartu Sant’Elena, comune della Città Metropolitana di Cagliari. Una donna di 50 anni, la rumena Mihaela Kleics, residente in via della Musica, è stata uccisa con oltre 30 coltellate su varie parti del corpo.

La 50enne viveva in una mansarda al terzo piano da circa un anno. Non si conosce che lavoro facesse. A lanciare l’allarme è stata la sorella, che vive in Romania. “Non la sento da tre giorni” è il messaggio che ha inviato ai Carabinieri di Quartu che, poi, hanno fatto la macabra scoperta.

A notare le tante coltellate è stato il medico legale Roberto Demontis e domani è in programma l’autopsia. Sono intervenuti anche gli specialisti del RIS, la PM Nicoletta Mari e gli investigatori del comando provinciale dei carabinieri di Cagliari. Un omicidio che dev’essere ancora “datato”: i vicini sostengono che, da qualche giorno, non sentivano rumori provenire dal terzo piano.

Il fermato per l’omicidio della donna è Sandro Sarais, 56 anni. L’uomo è attualmente piantonato dai carabinieri all’ospedale Brotzu di Cagliari. Ha, infatti, tentato il suicidio, cercando di tagliarsi la gola e i polsi. I militari sono riusciti a rintracciarlo grazie all’attività informativa e attraverso le celle della telefonia mobile. Si era nascosto in auto nelle campagne di Castiadas, nel sud Sardegna, vicino a un cavalcavia. Nelle prossime ore Sarais sarà sentito dagli inquirenti.