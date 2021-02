Le parole del presidente e fondatore dell'Associazione Rousseau

Alle 10 sono cominciate le operazioni di voto sulla piattaforma Rousseau. Gli iscritti al MoVimento 5 Stelle dovranno rispondere al quesito – ritenuto «manipolatorio» da 13 parlamentari pentastellati – «Sei d’accordo che il Movimento sostenga un governo tecnico-politico: che preveda un super-ministero della Transizione ecologica e che difenda i principali risultati raggiunti dal Movimento, con le altre forze politiche indicate dal presidente incaricato Mario Draghi?».

Davide Casaleggio, presidente e fondatore dell’Associazione Rousseau, a proposito del quesito, ha affermato: «È stato Vito Crimi in qualità di capo politico a decide in autonomia il quesito. Ci sono state molte istanze da parte soprattutto di alcuni senatori per contemplare dentro il quesito anche la questione dell’astensione. Qualora il ‘no’ vincesse sarà necessario definire se la posizione del M5s in parlamento sarà di voto negativo o astensione».

Casaleggio, comunque, esalta il voto online: «è nuovo modello di partecipazione, un passo avanti importante verso un concetto di cittadinanza digitale che si sta sempre più affermando con grande interesse anche dall’estero per capire come questo modello sta funzionando».

Casaleggio ha aggiunto: «Sono contento che oggi oltre 100mila persone si esprimeranno sul gradimento del M5S nei confronti del nuovo governo».

Nei primi cinque minuti hanno già votato in 2.800. Gli aventi diritto sono 119.570.