La deputata sporgerà una querela

Sara Cunial, deputata del gruppo Misto, è stata fermata all’ingresso della Camera, in via della Missione, a Roma.

L’ex parlamentare del Movimento 5 stelle, infatti, non può partecipare alla prima votazione per l’elezione del Presidente della Repubblica perché non è in possesso del green pass base: requisito obbligatorio per accederea alla Camera.

Inoltre, Cunial – negativa al Covid-19 – non potrà neanche votare nella postazione riservata ai grandi elettori positivi al coronavirus o in quarantena che è stata allestita nel parcheggio della Camera, dove si è comunque presentata.

Parlando ai cronisti, la deputata, nota per le sue posizioni No Vax, ha detto: “Siamo in presenza di un abuso, è un atto gravissimo, una norma ad personam che oggi capita a un parlamentare ma che domani può capitare a chiunque. Siamo in dittatura”.

La parlamentare ha anche chiamato i carabinieri per sporgere querela perché “qualcuno dovrà prendersi la responsabilità di quanto è accaduto. Al momento è tutto verbale, siamo alla follia”. E ancora: “Siamo pronti ad invalidare l’elezione del Presidente della Repubblica”.