Brano anticipa album del cantautore Life by Misadventure del 7/5

Rag’n’Bone Man per la prima volta insieme a P!nk nel singolo “Anywhere away from here” da oggi in digitale

Il brano anticipa il prossimo album di inediti del cantautore “LIFE BY MISADVENTURE” in uscita il 7 maggio e già disponibile in pre-order! https://SMI.lnk.to/LifeByMisadventure

Rag’n’Bone Man e P!nk nel singolo “Anywhere away from here”

RAG’N’BONE MAN torna oggi, venerdì 9 aprile, con una nuova e incredibile collaborazione insieme alla superstar statunitense P!NK: si tratta del nuovo straordinario singolo “Anywhere Away From Her”‘, che anticipa il prossimo album del cantautore inglese “Life By Misadventure” (https://SMI.lnk.to/LifeByMisadventure), in uscita il 7 maggio (Columbia Records/Sony Music).

È online anche il video ufficiale (LINK), diretto da Joe Connor (The Rolling Stones, Coldplay, Sam Smith): ambientato nel cuore del West End londinese, in un Duke Of York’s Theatre conquistato dalla natura vede Rag’n’Bone Man e P!NK esibirsi in travolgenti performance con alle spalle uno sfondo selvaggio.

Composta da Rag’n’Bone Man insieme ai sui collaboratori Ben Jackson-Cook, Simon Aldred, Dan Priddy e Mark Crew, “Anywhere Away From Her” parla di una condizione di disagio verso l’ambiente circostante. “When the lights go up/ I don’t think I told you… That I feel out of place” – recita il brano – “Pull me underground/ Don’t know if you notice/ Sometimes I close my eyes and dream of somewhere else.”

«Questa canzone è un’istantanea sincera del desiderio di sfuggire da situazioni scomode – racconta Rag’n’Bone Man in merito al brano – della vulnerabilità che tutti noi affrontiamo. È un onore avere la collaborazione di P!NK in questo disco, sono davvero felice che ne faccia parte».

«Ho incontrato Rag’n’Bone Man in Europa nel 2017, non molto tempo dopo aver ascoltato la sua canzone “Human”. A quel punto mi ero già innamorato della sua voce e quando ci siamo incontrati di persona ho subito capito che ha anche un’anima bellissima – dichiara P!nk – Da allora, ho capito che un giorno avrei volute lavorare con lui. Non ci potrebbe essere una canzone migliore di “Anywhere Away From Here” da cantare insieme. Sono davvero onorata di questa collaborazione».

Il singolo precedente, il sublime “All You Ever Wanted“, ha conquistato la Top10 della classifica airplay radio in Italia e in Europa e la Top 25 di quella di Shazam.

Rag’n’Bone Man si è recentemente esibito con straordinarie performance in “Comic Relief, Later … con Jools Holland” e “Ant & Dec’s Saturday Night Takeaway” e sarà protagonista di tre speciali spettacoli, già sold out, al Jazz Cafe di Londra il 27, 28 e 29 giugno.

Il suo primo album “Human“(2017) è stato un successo fenomenale: ha debuttato al #1 della classifica del Regno Unito, è stato il disco venduto più velocemente di un artista maschile in tutto il decennio, ha ottenuto 4 certificazioni platino e si è aggiudicato un BRIT e un Ivor Novello Awards. L’omonimo singolo “Human” ha raggiunto 800 milioni di stream e in Italia ha conquistato il #1 dell’airplay radiofonico in Italia e la certificazione 5xPLATINO.

Rag‘n’Bone Man, dopo lo straordinario successo ottenuto con Human, si è messo nuovamente alla prova scrivendo e registrando a Nashville quello che sarebbe diventato “Life By Misadventure”, tornando in Inghilterra appena prima della diffusione della pandemia. Se in alcune canzoni sono presenti sonorità profondamente blues e soul, in questo nuovo album Rag’n’Bone Man perfeziona le sue abilità di artista, cantautore e interprete in grado di trasmettere con la sua musica un calore straordinario ed emozioni vere ad ogni respiro.

“Life By Misadventure” è la giusta ventata di energia per questo periodo. Un album profondo e ricco di anima, che invita a crescere e guardare avanti.

Gran parte dell’album è stato prodotto e registrato dal produttore e polistrumentista, vincitore di un Grammy Award, Mike Elizondo (Eminem, 50 Cent, Fiona Apple, Alanis Morissette), nel suo studio poco fuori Nashville.

“Life By Misadventure” è stato registrato come un disco live. Rag‘n’Bone Man è stato affiancato dai suoi collaboratori di sempre, Ben Jackson-Cook (tastiere, co-autore e co-produttore dell’album), Bill Banwell (basso e co-autore) e Desri Ramus (corista), a cui si sono uniti il batterista Daru Jones (Lazaretto di Jack White) e la chitarrista Wendy Melvoin, che a soli 19 anni è entrata a far parte della band di Prince, The Revolution

Questi musicisti hanno realizzato insieme un album immediato e di grande qualità, qualcosa di molto raro nell’epoca dell’autotune e delle sovraincisioni. Una delle canzoni del disco è stata, addirittura, registrata nel garage dell’artista.

Rag’n’Bone Man dal 27 giugno sarà in tour in UK. È possibile acquistare i biglietti per il tour al seguente link: https://www.ragnboneman.com/news/article/#uk-ireland-tour-2021

Di seguito la trackist di “Life By Misadventure”: