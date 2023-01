A Montesilvano (Pescara)

Rapina nella villa di Saturnino De Cecco, membro della famiglia proprietaria del noto pastificio. È accaduto ieri sera, lunedì 23 gennaio, a Montesilvano (Pescara), in Abruzzo.

Si è appreso che quattro o cinque malviventi, con il volto travisato e forse armati, sono entrati nell’abitazione e hanno chiuso la moglie e la figlia dell’imprenditore in cucina e hanno costretto l’uomo ad aprire la cassaforte per poi rubare gioielli e orologi di alto valore. Da quantificare il danno. I malviventi, secondo le testimonianze, sarebbero stranieri. Indagini in corso da parte dei Carabinieri.

Chi è Saturnino De Cecco

Saturnino De Cecco, figlio del fondatore Filippo Giovanni, si è dimesso dall’azienda all’inizio del 2020 nella qualità di vicepresidente ma è rimasto tra gli azionisti di riferimento della De Cecco, terza azienda al mondo produttrice di pasta con un fatturato 2021 di oltre 500 milioni di euro, due stabilimenti in Abruzzo (Ortona e Fara San Martino) e sei sedi commerciali nel mondo.

In passato è stato anche amministratore delegato con gli altri cugini della famiglia. Attualmente Saturnino De Cecco è a capo della OverFly, azienda di elicotteri executive attiva da oltre dieci anni, e lui stesso pilota i mezzi: la OverFly, che ha sette elicotteri, gestisce viaggi e trasferimenti con sede a Pescara.

L’azienda De Cecco

De Cecco è un’azienda alimentare italiana che produce pasta di semola di grano duro. Fondata nel 1886 a Fara San Martino, in Abruzzo, l’azienda è ancora oggi gestita dalla famiglia De Cecco.

De Cecco è nota per la qualità dei suoi prodotti e per il suo impegno nell’utilizzo di grano duro di alta qualità. La pasta De Cecco è prodotta con un processo di lavorazione lento e meticoloso che utilizza solo grano duro 100% italiano, selezionato e tracciato dalla semina fino alla trasformazione.