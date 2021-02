È successo in California

Il dog sitter di Lady Gaga, la popolare cantante statunitense di origine siciliana, è stato raggiunto da un colpo di pistola e due dei bulldog francesi della popstar sono stati rubati. È successo a Hollywood, in California, negli Stati Uniti d’Ameria.

La cantante, 34 anni, ha offerto una ricompensa di 500mila dollari, circa 412mila euro. Il dog sitter, secondo quanto riportato dal capitano della polizia di Los Angeles Jonathan Tippett, sopravviverà alla ferita.

È stato ricostruito che l’uomo stava portando a spasso tre dei cani di Lady Gaga, uno dei quali è fuggito e poi recuperato successivamente. Non è chiaro se il dog sitter sia stato preso di mira proprio per la sua famosa cliente.

I due cani rapiti sono Koji e Gustav. È stato diffuso anche un indirizzo e-mail per ricevere eventuali segnalazioni: kojiandgustav@gmail.com. Lady Gaga non era presente negli USA perché impegnata in Italia per girare un film sull’assassinio di Maurizio Gucci.

Il dog sitter stava portando a spasso i cani quando una berlina a quattro porte si è fermata e due uomini hanno cercato di rapinare gli animali. Il dog sitter ha provato a respingerli ed è stato raggiunto da un colpo di pistola durante la rissa. Dopodiché i ladri sono riusciti a fuggire con due dei tre cani di Lady Gaga.

I bulldog francesi possono arrivare a costare anche migliaia di euro.