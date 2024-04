Il giovane è stato bloccato dai carabinieri

A Ravenna uno straniero, senza un apparente motivo, intorno alle 10.40 di oggi, martedì 16 aprile, ha dato fuoco a un distributore di benzina.

Come riportato su Il Resto del Carlino, l’uomo, per prima cosa, “ha chiesto all’addetto di spostarsi, poi ha preso la ‘pistola’ della pompa di benzina e ha irrorato l’area di liquido infiammabile. Subito dopo ha usato un accendino che teneva in mano per dare fuoco a tutta la zona”, gridando “do fuoco a tutto”.

Per fortuna, non c’è stato alcun ferito e i passanti hanno subito allertato i vigili del fuoco che sono intervenuti tempestivamente.

Il giovane è stato bloccato dai carabinieri e portato in caserma per chiarire i motivi del tentato incendio che avrebbe potuto causare molti danni.