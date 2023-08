FDI: "Sinistra sta soffiando sul fuoco"

Corteo a Napoli di un gruppo di manifestanti contro l’abolizione del reddito di cittadinanza, presidiato dalle forze dell’ordine.

Durante il tragitto verso la sede del Comune, si è fermato davanti alla sede dell‘INPS, in via Alcide De Gasperi. Alcuni hanno gridato “assassini” e altri “senza reddito mai più, la Meloni a testa in giù”.

Osnati (FDI): “Sinistra sta soffiando sul fuoco”

Marco Osnati di Fratelli d’Italia, presidente della Commissione Finanze della Camera, commentando il corteo, ha affermato: “Le critiche al Governo Meloni dopo l’arrivo dell’SMS che annuncia lo stop al sussidio e che invita a rivolgersi all’INPS, sono diventate il cavallo di battaglia di tutta l’opposizione eppure, non molto tempo fa, diversi esponenti di sinistra erano fortemente critici nel commentare la misura introdotta dal governo Conte, definendola addirittura una pagliacciata”.

E ancora: “Evidentemente la sinistra cambia idea adattandola solo agli interessi elettorali; ora l’opposizione sta soffiando sul fuoco aizzando le piazze, come sta accadendo oggi a Napoli con manifesti contro il Presidente Meloni, slogan molto pericolosi e minacce di arrivare in corteo alla sede di Fratelli d’Italia”.

Conte (M5S): “Opposizioni insieme per difendere il RDC”

Giuseppe Conte, leader del MoVimento 5 Stelle che ha istituito il sussidio, continua ad attaccare il Governo Meloni e chiede – tramite FanPage.it – un fronte comune tra le opposizioni: “lo auspico fortemente perché vedo che anche forze come il PD, che in passato ovviamente non l’hanno appoggiato, e altre forze sociali, che prima erano scettiche su questa misura, si sono tutte rese conto, tardivamente ahimè, che questa misura di protezione sociale è assolutamente necessaria”.

L’ex premier ha aggiunto: “D’altra parte, ricordiamolo, noi siamo uno dei pochi Paesi occidentali che aveva introdotto questa misura. Adesso l’abbiamo rimossa. Significa evidentemente spostare indietro le lancette dell’orologio anziché puntare su una prospettiva di crescita economica coniugata allo sviluppo sociale”.