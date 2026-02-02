Biathlon e Olimpiadi 2026

È Rebecca Passler, una delle atlete più in crescita del biathlon azzurro, il primo nome legato a un caso di doping nel percorso verso Milano Cortina 2026. Il Tribunale Nazionale Antidoping, accogliendo l’istanza della Procura Nazionale Antidoping, ha disposto la sospensione cautelare dell’atleta altoatesina per la violazione degli articoli 2.1 e 2.2 del Codice antidoping.

La comunicazione è arrivata da Nado Italia, che ha reso noto come nei campioni biologici della biatleta siano state riscontrate le sostanze Letrozole Metabolite Bis e Methanol, in seguito a un controllo out of competition.

IL PRIMO CASO LEGATO AI GIOCHI OLIMPICI 2026

Sebbene la presunta violazione sia emersa in un contesto di gare preolimpiche, quello di Passler è il primo caso che coinvolge direttamente il percorso verso Milano-Cortina 2026. La 24enne azzurra era infatti tra le dieci atlete convocate e rappresentava una pedina importante soprattutto nella staffetta, disciplina in cui l’Italia punta storicamente a risultati di rilievo.

Ora la FISI dovrà indicare al CONI una sostituta: tra i nomi possibili c’è quello di Samuela Comola.

CHI È REBECCA PASSLER: UNA CARRIERA IN CRESCITA

Nata a Brunico e originaria di Rasun Anterselva, Rebecca Passler, 25 anni, è la nipote di Johann Passler, leggenda del biathlon italiano. A livello giovanile e juniores aveva già lasciato il segno con sette medaglie mondiali, tra cui l’oro in staffetta nel 2022.

In Coppa del Mondo ha esordito nel 2021, centrando il primo podio un anno dopo, sempre in staffetta. La stagione in corso rappresentava la migliore della sua carriera: Passler era la terza miglior italiana, 33ª nella classifica generale, con piazzamenti di rilievo come il 13° e l’11° posto a Le Grand-Bornand, a dicembre.

COS’È IL LETROZOLO E PERCHÉ È DOPANTE

Il letrozolo è un inibitore dell’aromatasi, un farmaco utilizzato principalmente in ambito oncologico, soprattutto nella terapia del tumore al seno.

In ambito sportivo è vietato perché:

riduce la conversione del testosterone in estrogeni

può aumentare indirettamente i livelli di testosterone

viene talvolta usato per mascherare o potenziare altri effetti dopanti

Per questo motivo è inserito nella lista delle sostanze proibite dall’Agenzia Mondiale Antidoping, anche fuori gara.

COSA SUCCEDE ORA

La sospensione è cautelare: il procedimento dovrà ora chiarire se vi siano responsabilità dirette, eventuali contaminazioni o altre circostanze attenuanti. Nel frattempo, però, Rebecca Passler è fermata e il suo percorso verso le Olimpiadi è seriamente compromesso.

FAQ

Chi è Rebecca Passler?

È una biatleta italiana di 25 anni, tra le migliori azzurre della stagione e convocata per il percorso olimpico verso Milano-Cortina 2026.

Perché è stata sospesa?

Per la presunta presenza di letrozolo e suoi metaboliti in un controllo antidoping effettuato fuori gara.

Cos’è il letrozolo?

È un inibitore dell’aromatasi vietato nello sport perché può alterare l’equilibrio ormonale e potenziare la prestazione.

La sospensione è definitiva?

No, al momento è cautelare. Il procedimento disciplinare è ancora in corso.

Che impatto ha sul biathlon italiano?

Passler era un’atleta chiave per la staffetta: la FISI dovrà indicare una sostituta.