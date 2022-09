Le parole del leader di Italia Viva

Matteo Renzi, leader di Italia Viva, in un incontro elettorale a Firenze in vista del voto del 25 settembre, ha affermato: “Per me è uno scandalo che Giuseppe Conte vada in giro per il Sud promettendo a tutti di mantenere il reddito di cittadinanza e vada alle iniziative tirando fuori la tesserina gialla. Io lo dico ai toscani: volete questo sistema clientelare di voto di scambio?”.

“Potete votare i 5 Stelle o addirittura anche il PD – ha aggiunto Renzi – che ora sta difendendo il reddito di cittadinanza. Ma quando Conte vi dice anche in Toscana ‘vi facciamo rifare gratuitamente le case’, quel gratuitamente non esiste, non c’è niente di gratis in politica. Non è che sta pagando Conte. stanno pagando i vostri figli perché è un modo per far pesare il debito pubblico sulle spalle dei figli. Allora, non c’è niente di gratis nelle proposte dei 5s c’è una consueta e scandalosa demagogia”.

Per l’ex premer “quello che colpisce è che il PD ha cambiato idea sul reddito di cittadinanza, ha cambiato idea su ‘ Casa Italia – Italia sicura’, ha cambiato idea su tutto, fra un po’ cambierà nome e da PD si chiameranno 5 Stelle”.

Dopo che Mario Draghi ha detto no a un nuovo governo guidato ancora da lui, non cambia la stragtegia del Terzo Polo. “È evidente che ad una domanda posta da un giornalista Draghi debba dire: ‘No, io non faccio parte della campagna elettorale’. Ha fatto benissimo il presidente Draghi. La domanda potrebbe fargliela Mattarella se il Terzo polo prendesse il 10%, in quel caso le cose cambierebbero”.

Infine, Matteo Renzi crede che il “Terzo Polo abbia un grande futuro. Mentre a destra si sentono già gli scricchiolii, Berlusconi ha giustamente preso le distanze da Meloni e Salvini e stanno litigando. La stesa cosa avverrà anche a sinistra. Se M5S farà un buon risultato un pezzo di PD sarà fatalmente attratto dai 5Stelle. Per noi si aprirà una stagione interessantissima perché pescheremo a destra e a sinistra”.