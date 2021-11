È successo in provincia di Reggio Emilia

Incidente ferroviario in provincia di Reggio Emilia.

31enne in gravi condizioni, ricoverata agli Spedali Civili di Brescia.

Travolta dal treno mentre cercava il telefonino tra i binari.

Ieri sera, mercoledì 17 novembre, a Codisotto di Luzzara, nella Bassa, in provincia di Reggio Emilia, c’è stato un brutto incidente ferroviario.

Una donna di 31 anni è stata travolta dal treno mentre pare stesse cercando il suo telefonino caduto sui binari. E ora si trova ricoverata in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto sulla tratta ferroviaria Parma-Guastalla-Suzzara. La notizia è stata diffusa dalla stampa locale.

In compagnia della 31enne c’erano alcuni amici che hanno allertato immediatamente il 118. Sul posto è stato inviato l’elisoccorso e la donna – di origini indiane e residente a Novi di Modena – è stata portata d’urgenza agli Spedali Civili di Brescia. Le hanno riscontrato diversi traumi importanti, cranici e facciali, oltre a multi fratture delle quali la più grave è a una gamba, ma non risulterebbe in pericolo di vita.

Sulla dinamica indagano i carabinieri di Gualtieri. Il treno, che dopo l’incidente si è fermato, è ripartito dopo quasi due ore. A bordo c’erano una decina di passeggeri.