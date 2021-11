La scoperta a Reggio Emilia

Una donna è stata trovata morta in un parco di Reggio Emilia.

Si tratta di una 34enne sudamericana.

Si sta valutando una ferita da arma da taglio.

Una giovane donna è stata trovata morta in un parco a Reggio Emilia e si sta procedendo per omicidio. I Carabinieri sono sul posto, con il Pm di turno Maria Rita Pantani. La giovane, una sudamericana di 34 anni, è stata trovata in un giardino pubblico in via Patti.

Si starebbe valutando una ferita, forse da arma da taglio, compatibile con una morte violenza. Un’ipotesi è che la donna sia morta tra ieri sera e la notte. Il corpo è stato segnalato verso le 10, a ridosso di una recinzione che delimita il confine tra il parco e un condominio.

L’area è una zona residenziale, vicino all’ex polveriera e ad una piscina. Sul posto anche medico legale e reparto scientifico dell’Arma. Sono state avviate indagini per ricostruire le ultime ore della vittima. Al vaglio le testimonianze dei residenti della zona.

AGGIORNAMENTO 14.44

Sospettato dell’omicidio di Juana Cecilia Hazana Loyana, originaria di Lima (Perù) è l’ex compagno. È stato localizzato dai carabinieri e portato in caserma, la sua posizione è al vaglio.L’intervento nel parco dell’ex polveriera, vicino a via Patti, è delle 9.30 quando un residente ha chiamato il 112 segnalando il cadavere. La donna è stata uccisa con ferite mortali provocate da un coltello, trovato sul posto.