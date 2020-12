Storia curiosa dal Regno Unito

Nel Regno Unito una donna si è offerta di donare i propri ovuli cosicché il suo ex ragazzo e il padre possano avere un altro figlio. La curiosa storia da LadBible.com.

Infatti, il 50enne Barrie Drewitt-Barlow, di Manchester, spera di avere un figlio insieme al fidanzato di 25 anni Scott Hutchison. Barrie, però, ha già una figlia: la 21enne Saffron che ha frequentato in passato, per alcuni mesi, proprio il bisessuale Scott, prima che si innamorasse del padre.

Parlando a Closer Magazine, Saffron ha dichiarato: «Voglio donare i miei ovuli per aiutare papà e Scott ad avere più figli. Non credo che a papà piaccia molto l’idea, dato che sarebbe il nonno biologico del bambino e Scott sarebbe il papà biologico ma voglio davvero dare una mano. Ho già congelato i miei ovuli per loro. Quindi, ora serve solo l’ok di papà e Scott».

La ragazza ha raccontato: «Con Scott ci siamo divertiti, è bellissimo, tutti i miei amici lo adoravano ma stiamo meglio come amici». Barrie e Scott (che vivono in Florida, negli Stati Uniti d’America), inoltre, hanno già una figlia: Valentina, avuta grazie a una mamma surrogata.

Si era già parlato di Barrie nel 1999 e dell’ex marito Tony Drewitt-Barlow perché fu la prima coppia omosessuale ad avere due gemelli da una maternità surrogata. Dopo 32 anni di matrimonio, però, i due si sono separati e Barrie ha cominciato a frequentare Scott, con cui la figlia è stata insieme per poco tempo, e si sono fidanzati nell’agosto scorso durante le vacanze.