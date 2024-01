Ricoverata alla London Clinic

Kate Middleton si è sottoposta a un intervento di chirurgia addominale a Londra. Lo ha riferito Kensington Palace, residenza ufficiale del principe e della principessa del Galles.

Stando a quanto riportato dai media britannici, Kate, 42 anni, resterà in ospedale, alla London Clinic, per un paio di settimane, “10 – 14 giorni”. Inoltre, sono stati annullati tutti i suoi appuntamenti ufficiali “fino a Pasqua” e Kensington Palace si scusa per questi impegni posticipati.

L’operazione ha avuto esito positivo ma le fonti della corona britannica non hanno precisato la natura dell’intervento subito dalla futura regina. Tuttavia, l’intervento non è stato causato da un problema “canceroso”.

La nota di Kensington Palace

“Sua altezza reale la principessa del Galles è stata ricoverata ieri alla London Clinic per un intervento chirurgico addominale programmato. L’intervento ha avuto successo e si prevede che rimarrà in ospedale dai dieci ai quattordici giorni, prima di tornare a casa per continuare la convalescenza”, così una nota ufficiale della residenza del principe William e della principessa Kate.

Anche Re Carlo III, 75 anni, subirà presto un operazione a causa della prostata ingrossata. Lo ha annunciato Buckingham Palace.