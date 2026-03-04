Il rischio di propaganda jihadista globale

Le tensioni legate alla situazione in Iran e al conflitto in Medio Oriente rischiano di alimentare nuove minacce per la sicurezza internazionale e per l’Europa. La valutazione emerge dalla Relazione annuale dell’intelligence italiana, presentata oggi, che segnala come l’attuale contesto geopolitico possa produrre effetti anche sul livello di rischio terroristico nel continente.

Secondo il documento, la fase di instabilità regionale può generare un impatto diretto sulle dinamiche della sicurezza internazionale. L’intelligence sottolinea infatti che la crisi in corso fa “temere un’escalation che può avere un impatto anche sulla minaccia terroristica”, evidenziando come l’evoluzione del conflitto mediorientale possa produrre conseguenze anche fuori dall’area.

Il rapporto individua, inoltre, segnali di attività legate a gruppi estremisti in Europa e richiama l’attenzione sulla possibilità che organizzazioni già attive possano sfruttare le tensioni geopolitiche per rafforzare propaganda e operazioni.

L’allarme sull’attività di Hamas in Europa

La relazione evidenzia anche una crescita dei rischi collegati alle attività del movimento palestinese Hamas sul territorio europeo. Il documento indica che “sono inoltre aumentati – evidenzia la Relazione – i rischi derivanti dalle attività di Hamas su suolo europeo, soprattutto per il coinvolgimento nella circolazione di armi e in possibili progettualità ostili contro obiettivi israeliani ed ebraici”.

Il riferimento riguarda in particolare:

possibili reti di supporto logistico;

circuiti di finanziamento;

traffici di armi collegati al conflitto mediorientale.

Le autorità di sicurezza segnalano che tali attività potrebbero coinvolgere diversi Paesi europei e richiedono una vigilanza costante da parte delle strutture antiterrorismo.

Operazioni antiterrorismo anche in Italia

Il rapporto ricorda che negli ultimi mesi sono state condotte operazioni di polizia in vari Paesi europei, tra cui l’Italia, nei confronti di persone ritenute collegate a vario titolo alle dinamiche del conflitto in Medio Oriente.

Queste operazioni hanno riguardato:

presunti canali di finanziamento;

contatti con organizzazioni radicali;

attività di supporto logistico.

L’intelligence sottolinea che tali interventi confermano la necessità di mantenere alta l’attenzione su possibili reti operative o di sostegno presenti nel continente.

Guardando alle prospettive future, l’intelligence italiana osserva che le principali organizzazioni terroristiche potrebbero sfruttare i conflitti in corso per rafforzare il proprio messaggio ideologico e reclutare nuovi sostenitori.

Nel documento si legge infatti che “è probabile che le principali sigle del terrorismo internazionale affineranno sempre di più la capacità di ‘capitalizzare’ le crisi in atto, alimentando ulteriormente un trend che, a oggi, le vede declinare i propri messaggi istigatori in modo strumentale rispetto alle loro agende”.

Secondo l’analisi degli esperti, la crescente interconnessione tra le diverse aree di crisi può aumentare la proiezione esterna della minaccia. Il rapporto precisa che “l’interconnessione tra i diversi quadranti di crisi rischia inoltre di amplificare la proiezione esterna della minaccia, incluso verso l’Europa e l’Italia”.

Antisemitismo e reti di sostegno al terrorismo

Un altro elemento evidenziato riguarda l’aumento del fenomeno dell’antisemitismo, che secondo la relazione assume una dimensione sempre più globale e attraversa differenti correnti ideologiche estremiste.

Il documento sottolinea inoltre che “recenti operazioni di polizia condotte in Italia e in altri Paesi europei confermano la necessità di tenere alta l’attenzione sia sui possibili canali di finanziamento al terrorismo, sia sui network che Hamas potrebbe costituire all’estero”.

L’analisi mette in evidenza la necessità di monitorare:

circuiti finanziari;

attività di propaganda;

possibili reti organizzative internazionali.

Lo scenario futuro: possibile escalation con l’Iran

La relazione evidenzia anche il rischio che un eventuale ampliamento del conflitto in Medio Oriente possa aggravare il quadro della sicurezza internazionale.

Nel documento si legge che “un ampliamento del conflitto mediorientale, soprattutto verso l’Iran, potrebbe accentuare, nel prossimo futuro, i rischi di propagazione del rischio terroristico anche in Europa”.

Il rapporto è stato redatto prima degli attacchi militari statunitensi e israeliani menzionati nel documento.

Secondo l’intelligence non può essere escluso “un innalzamento anche in Europa e in Italia del rischio terrorismo, soprattutto rispetto a target israeliani o statunitensi”.

Il rischio di un “jihad globale”

Nel contesto di un eventuale conflitto più ampio che coinvolga Teheran, il documento segnala anche il possibile utilizzo propagandistico della crisi da parte delle organizzazioni jihadiste.

Il rapporto spiega che “la propaganda jihadista potrebbe, in modo opportunistico, strumentalizzare un eventuale conflitto che coinvolga Teheran, invocando un ‘jihad globale’ contro il ‘comune nemico’ occidentale”.

FAQ

Cosa segnala la relazione dell’intelligence italiana?

La relazione evidenzia che le tensioni internazionali legate alla crisi iraniana e alla guerra Israele-Hamas possono avere effetti sulla minaccia terroristica anche in Europa.

Perché Hamas è citata nel rapporto?

L’intelligence segnala un aumento dei rischi collegati alle attività del gruppo in Europa, in particolare per traffici di armi e possibili azioni contro obiettivi israeliani o ebraici.

Quali rischi riguardano l’Italia?

Secondo l’analisi non si può escludere un aumento del rischio terrorismo anche sul territorio italiano, soprattutto verso obiettivi israeliani o statunitensi.

Qual è il ruolo della propaganda jihadista?

I gruppi estremisti potrebbero sfruttare le crisi geopolitiche per alimentare propaganda e invocare un “jihad globale” contro l’Occidente.