Negli Stati Uniti d'America

Otto passeggeri delle montagne russe, sette dei quali bambini, sono stati bloccati a testa in giù per circa tre ore al Forest County Festival di Crandon, nel Wisconsin, Stati Uniti d’America, domenica scorsa, 2 luglio, come riportato dai media locali, a causa di un malfunzionamento.

Un utente di Facebook ha condiviso dei video della scena, mostrando i vagoni delle montagne russe bloccati. Nella sua descrizione, ha riferito che tutti i passeggeri sono stati successivamente liberati in buone condizioni. Ha, inoltre, elogiato la coraggiosa azione di una bambina che ha chiesto aiuto ai pompieri per salvare prima l’uomo più anziano perché stava avendo difficoltà. Questa bambina è stata lodata per il suo coraggio e l’utente ha suggerito che meriti sicuramente una medaglia per il suo atto eroico.